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Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı - Son Dakika

Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı

16.08.2021 13:37

Sultangazi'de yaşayan 18 yaşındaki Melike Y. eski erkek arkadaşı Kenan D. tarafından alıkonularak 3 gün boyuncu şiddet gördüğünü iddia etti. Melike Y. eski erkek arkadaşının kendisini uyuşturucuya alıştırdığını, 1,5 yıl kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek gözaltına alınan şahsın serbest kalmasına isyan etti. Genç kız eski erkek arkadaşının geçen sene kendisine tecavüz ettiğini ve bir bebek dünyaya getirdiğini de öne sürdü.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşayan Melike Y., 1,5 yıl önce Kenan D. ile tanıştı. Melike Y.'nin iddiasına göre genç kız henüz 17 yaşındayken erkek arkadaşı tarafından şiddet gördü ve uyuşturucuya alıştırıldı. Melike Y. şiddetin 1,5 yıl sürdüğünü, erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini ve bir çocuğu olduğunu öne sürdü.

FALÇATAYLA İŞKENCE YAPMIŞ

Melike Y., 6 Ağustos Cuma günü eski erkek arkadaşı tarafından alıkonuldu. Genç kadını iş yerine götüren Kenan D., iddiaya göre Melike Y.'ye 3 gün şiddet uyguladı, falçatayla kolunun bazı bölümlerini kesti. Cep telefonundan yaşadığı şiddete dair video çekip, yakın arkadaşına gönderen Melike Y., yardım istedi. Arkadaşı da durumu hemen polise bildirdi. Bu sırada 9 Ağustos'ta iş yerinden kaçmayı başaran Melike Y.'yi arayan polis ekipleri, onu bulunduğu yerden alarak Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. İfadesi alınan Melike Y.'nin şikayet üzerine Kenan D. de gözaltına alındı. Kenan D. sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI, BANA TECAVÜZ ETTİ"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Melike Y., "Kenan D., ile yaklaşık 20 gün boyunca her gün bir araya gelerek dertleştik. 20 günün sonunda bana bir sürprizi olduğunu söyledi. Beni Sapanca'ya götürdü. Sapanca'da bir eve gittiğimizde ağabeyi ve bir gözünü kaybetmiş bir başka kadın vardı. Yemek yedik, birden kavga çıktı. Diğer kadına 'Hizmetçi' dediler. Kadın sabaha karşı bıçak çekerek kendisi ile ilgili söylenenlerin iftira olduğunu, gözünün erkek arkadaşımın ağabeyi tarafından çıkarıldığını söyledi. Ben bu sırada evden kaçmak istedim. Erkek arkadaşım bana silah doğrulttu. 20 gün boyunca teklif ettiği, benim reddettiğim uyuşturucu maddeyi kullanmamı istedi. İçmediğim takdirde evde bulunan herkesi vuracağını söyledi. Zoraki bir sürüklemeyle beni uyuşturucu bağımlısı yaptı. Bu aylarca devam etti. Beni bu uyuşturucu madde ile uyuştururken meğerse bana tecavüz ederek hamile bırakmış. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Her buluşmamızda yarım saat sonra ben uyuyakalıyorum. Uyandığımda çırılçıplak oluyorum. Bir gün otelde uyanıyorum, bir gün evde uyanıyorum. Ama benim hatırladığım en son şey arabanın içinde ya kola içiyoruz ya da su içiyoruz. Gezmeye diye çıkıyoruz. Sabah kalktığımda ya evinde kalkıyorum ya dükkanında kalkıyorum" dedi.

"ANNEM EVLATLIKTAN REDDETİ"

Melike Y., "Bir gün sabah karnımdaki tekmelerle uyandım. Bir şeyin beni tekmelediğini hissettim. 17 yaşında olduğum için korkumdan aileme anlatamadım. Durumu ona anlattım. Beni merdiven altı bir doktora götürdü. Ben ilk defa burada muayene oldum. Sonrasında şikayetçi olmamam için sabretmemi, ayrı bir eve yerleştireceğini söyleyerek beni kandırdı. Doğum yaptıktan sonra çocuğum Bahçelievler'de Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi. Uyuşturucu kullandığım için görmeme izin verilmiyor. AMATEM'de tedavi görüyorum. Annemin haberi yoktu. Daha sonra bir çocuk doğurduğuma dair ifadelerin yer aldığı mahkeme tutanağını yastığımın altında görünce haberi oldu. Uyuşturucu kullandığımı da öğrenince evlatlıktan beni reddetti" diye konuştu.

3 GÜN BOYUNCA DÖVMÜŞ

Üç gün alıkonulduğunu belirten Melike Y., "Geçen hafta evimin olduğu sokakta önümü kesti. Beni bir şekilde ikna ederek iş yerine götürdü. Tam üç gün boyunca beni iş yerinde alıkoydu. İlk önce tehdit etti sonra üç gün boyunca dayak attı bana. Ben her seferinde sakinleştirmeye çalıştım. Zorla bir cinsel ilişki istiyordu. İstemiyordum, kaçmaya çalışıyordum. Dudağıma defalarca yumruk vurdu. Suratıma su sıçradığını düşünüyordum. Lavaboya gidip aynanın karşısında geçtiğimde dudağımın patlattığını her yerimin kanlar içerisinde olduğunu gördüm. Kendimi o halde görünce kendisine bağırdım. Bu sefer bağırdığım için saçımdan tutup kafamı lavabonun kapısına vurmaya başladı. Üç boyunca yemek yiyememiştim. Kendisine hiçbir şekilde karşı koyamadım. Daha sonra bir fırsatını bulup telefonumdan bir arkadaşıma yaşadıklarıma dair görüntü ve mesaj gönderdim. Arkadaşımda hemen durumu polise bildirmiş. O sırada ben yine bir fırsatını bulup iş yerinden kaçmıştım. Polis beni arayıp, bulunduğum yerden gelip beni aldı. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade vermeye çalıştım. Su ve yemek yiyemediğimden dolayı rahatsızlandığım için üç kere ifadem yarıda kaldı" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Zaman zaman intihar etmeyi de düşündüğünü belirten Melike Y., "Ama bu süreçte sapasağlam doğan bir oğlum vardı ve ben bunu düşünerek hayata tutundum. Çocuğumu benden habersiz alıp götürdüler. Benim istemediğim bir ismi oğluma verdiler. Ben kendi oğluma vereceğim ismi veremedim. Kendi açımdan baktığımda çocuğuma en yakışır ismin 'Umut' olduğunu gördüm. Çünkü ben çocuğumu hep umut olarak gördüm" şeklinde konuştu. Melike Y., Kenan D.'ye en büyük cezanın verilmesini istediğini de sözlerine ekledi.

Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı

Uyuşturucu, Sultangazi, Tecavüz, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Nurten Aytan: 18 yasindasin kime sen terapi yapip dinliyorsun?Sen terapistmisin?Yani artik üzülmüyecem kizlari böyle gördügümde.Sizin anneniz babaniz nerde?Türk kültüründen uzak durup avrupalilara özenirseniz sonunuzda böyle oluyor isde. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı - Son Dakika
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