Eski sevgili kurbanı Birgül, toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde eski sevgilisi İrfan Çengel tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen, güzellik salonu işletmecisi Birgül Bilal'in (32) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Alsancak semti 1420 Sokak'ta meydana geldi. Güzellik salonu işleten Birgül Bilal, sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı. Burada Birgül Bilal ve Çengel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İrfan Çengel, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Birgül Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İrfan Çengel, silahı başına dayayıp tetiği çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İrfan Çengel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Basmane ilçesindeki Çorakkapı Camisi'ne getirildi. Burada öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Birgül Bilal'in cenazesi, Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği bildirildi.

Bu arada Songül Bilal'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.