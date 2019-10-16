Eski sevgili kurbanı kadına gözyaşlı veda

İzmir'de, eski sevgilisi İrfan Çengel tarafından pompalı tüfekle öldürülen Birgül Bilal (32), sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



İzmir'in Konak ilçesinde dün yaşanan olayda İrfan Çengel, güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra intihar etti.



Birgül Bilal için Çorakkapı Camisi'nde, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tabutunun üzerine duvağı konulan talihsiz kadının cenazeye katılan yakınları gözyaşlarına engel olamadı. Bilal'in cenazesi Yeni Buca Mezarlığına defnedilirken kardeşi Songül Bilal'in durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İZMİR