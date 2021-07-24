Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi.
Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve TV100 muhabiri İsmail Şen'e saldırı girişiminde bulundu.
Yaşanan olayın ardından karakoldaki işlemleri tamamlanan Öykü Uslu, arkadaşlarıyla taksiye binerek hızlıca uzaklaştı.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Eski sevgili şiddetinde tanıdık isim! Karakolluk olan Çağatay Akman ve arkadaşları gazetecilere de saldırdı - Son Dakika Magazin