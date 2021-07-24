Eski sevgili şiddetinde tanıdık isim! Karakolluk olan Çağatay Akman ve arkadaşları gazetecilere de saldırdı

Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanıp ziline basarak aşağı inmesini istedi. Akman ve yanındaki arkadaşları aşağı çağırdığı Uslu'ya şiddet uygulayınca karakolluk oldu. İfade vermek için merkeze giden Akman'ın arkadaşı da görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. KARAKOL ÖNÜNDE BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve TV100 muhabiri İsmail Şen'e saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan olayın ardından karakoldaki işlemleri tamamlanan Öykü Uslu, arkadaşlarıyla taksiye binerek hızlıca uzaklaştı.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın 98. yıl dönümü için mesaj: Mücadelemiz uluslararası alanda tasdik edildi

Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı

Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi

Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı

Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı