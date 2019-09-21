Eski sevgili, yanlış kadını vurdu (2)
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TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisini, iddiaya göre, av tüfeğiyle vurmak için pusuya yatan Ali Kaykı (67), hedefini şaşırınca üst katta oturan torununa bakmak için gelen 50 yaşındaki Sevgi Gümüş'ü vurarak ağır yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:17 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisini, iddiaya göre, av tüfeğiyle vurmak için pusuya yatan Ali Kaykı (67), hedefini şaşırınca üst katta oturan torununa bakmak için gelen 50 yaşındaki Sevgi Gümüş'ü vurarak ağır yaraladı. Kaçan Ali Kaykı Afyonkarahisar'da yakalandı. Denizli'ye getirilen Ali Kaykı, sorgusunun ardından bugün sek edildiği adliyede tutuklandı.
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