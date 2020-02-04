Eski sevgiliden dost olur mu? - Son Dakika
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Eski sevgiliden dost olur mu?

6 saat önce

Eski sevgililerin hala iletişim halinde olduğu ve aşk yaşamaya başladıkları yıl barınaktan sahiplendikleri 2 köpek için haftada iki kez bir araya geldikleri ortaya çıktı.

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Eski sevgililerin hala iletişim halinde olduğu ve aşk yaşamaya başladıkları yıl barınaktan sahiplendikleri 2 köpek için haftada iki kez bir araya geldikleri ortaya çıktı. Program yorumcuları Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural, bu görüşmeyi bakın nasıl yorumladı?


Hakan Ural, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 
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