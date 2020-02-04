Eski sevgiliden dost olur mu?

Eski sevgililerin hala iletişim halinde olduğu ve aşk yaşamaya başladıkları yıl barınaktan sahiplendikleri 2 köpek için haftada iki kez bir araya geldikleri ortaya çıktı. Program yorumcuları Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural, bu görüşmeyi bakın nasıl yorumladı?



