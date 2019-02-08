Son Dakika Haberleri: Eski Sevgiliden Pompalı Dehşet: 1'i Ağır 4 Yaralı

Eski Sevgiliden Pompalı Dehşet: 1'i Ağır 4 Yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ömer Zengin (29), yolda gördüğü eski kız arkadaşı Bahar Demir (24) ile beraberinde bulunan Eyüp Demirtaş'a (32) pompalı tüfekle ateş açtı.

Eski Sevgiliden Pompalı Dehşet: 1'i Ağır 4 Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ömer Zengin (29), yolda gördüğü eski kız arkadaşı Bahar Demir (24) ile beraberinde bulunan Eyüp Demirtaş'a (32) pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Demir ağır yaralanırken, Demirtaş ve yoldan geçen 2 kişi bacaklarından vuruldu, saldırgan kaçtı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Zengin, otomobiliyle İnegöl Caddesi üzerinden geçerken, eski kız arkadaşı Bahar Demir'i yanında bir erkek ile yürürken gördü. Zengin otomobilinden inip, yanında taşıdığı pompalı tüfek ile Bahar Demir ve arkadaşı Eyüp Demirtaş'a ateş açtı. Bahar Demir başından, Eyüp Demirtaş ile caddede yürüyen Rabia Aksoy (22) ve Güler Aksoy (38) bacaklarından vuruldu. Pompalı saldırgan ise otomobiline binip, kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan saldırgan Ömer Zengin'i yakalamak için çalışma başlattı. 

- İnegöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:01 Kaynak: DHA

Bursa, Eyüp, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Buzağının Alnındaki Kalbe Bezeyen Şekil Dikkat Çekiyor Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı

Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Çocuk Korkusunu Günlüğüne Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:21:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Sevgiliden Pompalı Dehşet: 1'i Ağır 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]