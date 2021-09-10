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Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı - Son Dakika

Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı

10.09.2021 17:00
Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı, System.String[]

Bolu'da eski sevgilisini iş arkadaşıyla gören şüpheli, ikisini de ormanlık alana kaçırdı.

Bolu'da eski sevgilisini iş arkadaşıyla gören şüpheli, ikisini de ormanlık alana kaçırdı. İddiaya göre, genç kız ile arkadaşını darp ederek cinsel ilişkiye zorlayan eski sevgili Mehmet C., daha sonra ikilinin üzerine tuvaletini yaptı. Olayın ortaya çıkmasıyla Mehmet C. ve ona yardımda bulunan Ümit A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Bolu'da meydana geldi. İddiaya göre, nakliyecilik yapan Mehmet C., eski sevgilisini iş arkadaşı ile birlikte yolda yürürken gördü. Daha sonra Mehmet C., taksici arkadaşı Ümit A.'yı da yanına alarak eski sevgilisi ve yanında bulunan arkadaşının yanına gitti. Şüpheliler, ikiliyi zorla araca bindirerek, ormanlık alan kaçırdı. Genç kız ile yanındaki erkeği darp eden, ikiliyi kanlar içinde bırakarak üstlerini çıkartan Mehmet C., daha sonra çifti cinsel ilişkiye zorladı. Bu anları telefonla kaydeden eski sevgili Mehmet C. ve taksici Ümit A. daha sonra ikilinin üzerine tuvaletlerini yaptı. Bu durumu kimseye anlatmamaları konusunda genç kız ve arkadaşını tehdit eden Mehmet C., olayı anlatmaları durumunda çekilen görüntüleri herkese izleteceklerini söyledi. Olayın ardından şehir merkezine inen genç kız ve arkadaşı durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mehmet C. ve taksici arkadaşı Ümit A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı - Son Dakika
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