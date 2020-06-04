Eski sevgilinin arabasını parçaladı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Ankara'da barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisini darp etmekle tehdit eden şahıs, istediğini alamayınca sevgilisinin evinin önündeki arabasını paramparça ederek kullanılamaz hale getirdi.



Başkentte kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan ve yaklaşık 2 yıldır ilişkileri devam eden Ahmet M.Ç. (36) ve Nazan Y. yolları ayrılınca bu sefer husumetli oldu. Eski sevgili Ahmet M.Ç., barışma istediği reddedilince Nazan Y.'yi darp etmekle tehdit etti. Polise şikayette bulunan Nazan Y., Ahmet M.Ç. hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak bu karar da bir işe yaramadı Ahmet M.Ç uzaklaştırma cezası bitince Nazan Y.'yi yeniden rahatsız etmeye başladı. Ahmet M.Ç., 3 gün önce Nazan Y.'ye barışmak istediğini söyledi ancak isteği karşılık bulmayınca deliye döndü. Üzerine Nazan Y.'yi darp etti bu da yetmezmiş gibi eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp, tekmeledi. Aracın ön camı, çamurluğu ve kapıları kullanılmaz hale geldi. Nazan Y.'nin yanına 3 ay yaklaşmama cezası verilen Ahmet M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA