Eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını silahla yaralayıp intihar etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde H.B'ye (50) motosikletle arkasından yaklaşan bir kişi, pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaçan şüpheli Nuri Başarır'ı (57) yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerine, bu sırada Kesedağı mevkisinde bir kişinin pompalı tüfekle intihar ettiği bilgisi ulaştı. Olay yerine giden ekipler, intihar eden kişinin H.B'ye ateş eden Başarır olduğunu tespit etti.

Başarır ile H.B'nin 3 ay birlikte yaşadıktan sonra iki gün önce ayrıldıkları ileri sürüldü.