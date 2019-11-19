Son Dakika Haberleri: Eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki genç kızın paylaşımı yürek burktu
Son Dakika Genel Eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki genç kızın paylaşımı yürek burktu - Son Dakika

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki genç kızın paylaşımı yürek burktu

6 saat önce

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki genç kızın paylaşımı yürek burktu Güleda Cankel: "İnsanları tanıdıkça köpekleri daha çok seviyorum" 19 yaşındaki Güleda, eski sevgilisi tarafından öldürüldüISPARTA - Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki genç kızın paylaşımı yürek burktu

Güleda Cankel: "İnsanları tanıdıkça köpekleri daha çok seviyorum"

19 yaşındaki Güleda, eski sevgilisi tarafından öldürüldü

ISPARTA - Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Güleda Cankel'in, "İnsanları tanıdıkça, kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum" paylaşımı yürekleri burktu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19), eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ailesi sinir krizi geçiren genç kızın arkadaşları da hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

Doğayı ve hayvanları seven Güleda Cankel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden genellikle kedi ve köpek paylaşımı yapıyordu. Hayat dolu genç kızın ismi 'Lisa' olan köpeği ile olan paylaşımları da görenlerin yüreğini burktu. Güleda Cankel, Lisa'nın patisini tutuğu bir gönderide, "İnsanları tanıdıkça, kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum" notunu düştüğü görüldü.

Güleda Cankel'den geriye gülümsediği onlarca fotoğraf ve kısa videolar kaldı.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki genç kızın paylaşımı yürek burktu

Isparta, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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