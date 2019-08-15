Son Dakika Haberleri: Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü, 'Pişmanım' dedi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü, 'Pişmanım' dedi

26 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü, 'Pişmanım' dedi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Aşk ihaneti nedeniyle cinayeti işlediğini iddia eden zanlı, pişman olduğunu söyledi.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu iddia edilen M.G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan'ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan M.G., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen'e defalarca ateş etti.

Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu zamanlanan şüpheli M.G., adliyeye sevk edildi. M.G., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. M.G., Aydın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlğinde verdiği ifadesinde; "Merve Kotan, beni arkadaşımla aldattı. Bu yüzden öldürdüm. Çok pişmanım" dedi. Suçunu itiraf eden M.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN
Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 23:00:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü, 'Pişmanım' dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]