Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
43 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
Nevzat Biçer Parkı'nda meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu iddia edilen M.G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan'ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan M.G., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen'e defalarca ateş etti.
Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu zamanlanan şüpheli M.G., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu