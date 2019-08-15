Son Dakika Haberleri: Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

43 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu iddia edilen M.G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan'ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan M.G., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen'e defalarca ateş etti.

Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu zamanlanan şüpheli M.G., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
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