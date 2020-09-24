Eski sevgilisi ve kardeşini öldüren sanık için 2 kez müebbet istemi - Son Dakika

BURSA'da, eski sevgilisi Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı (37) boğazlarını keserek, öldüren Murat Altıok'un (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen Altıok hakkında, 2 kez ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, 19 Ocak 2019'da, Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan uzun süre haber alamayan komşuları ve kardeşleri, Hakan Apartmanı'nda oturdukları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine merak edenler, Sibel Dudaklı'nın oğlu Eray Oğuz'u aradı. Bunun üzerine eve gelen Oğuz, içeri girdiğinde annesi ve dayısının cansız bedenleriyle karşılaştı. Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının eski sevgilisi Murat Altıok, gözaltına alındı. Çanakkale yakalanarak, Bursa'ya getirilen Altıok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.