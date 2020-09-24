Eski sevgilisi ve kardeşini öldüren sanık için 2 kez müebbet istemi - Son Dakika

Eski sevgilisi ve kardeşini öldüren sanık için 2 kez müebbet istemi

BURSA'da, eski sevgilisi Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı (37) boğazlarını keserek, öldüren Murat Altıok'un (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Eski sevgilisi ve kardeşini öldüren sanık için 2 kez müebbet istemi, System.String[]

BURSA'da, eski sevgilisi Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı (37) boğazlarını keserek, öldüren Murat Altıok'un (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen Altıok hakkında, 2 kez ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, 19 Ocak 2019'da, Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan uzun süre haber alamayan komşuları ve kardeşleri, Hakan Apartmanı'nda oturdukları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine merak edenler, Sibel Dudaklı'nın oğlu Eray Oğuz'u aradı. Bunun üzerine eve gelen Oğuz, içeri girdiğinde annesi ve dayısının cansız bedenleriyle karşılaştı. Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının eski sevgilisi Murat Altıok, gözaltına alındı. Çanakkale yakalanarak, Bursa'ya getirilen Altıok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKLİ DENGESİ YERİNDEYMİŞBursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 2 kişiyi 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Murat Altıok'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Altıok, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık Altıok, Sibel Dudaklı ile barışmak için eve gittiği, çıkan tartışma sonucu eski sevgilisi ile kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı öldürdüğü savunmasını tekrarladı. Mahkeme başkanı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporu okudu.2 KEZ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİCumhuriyet savcısı, toplanan deliller, sanığın savunmaları ve adli tıp raporuna göre, Murat Altıok hakkında 2 kez ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcının mütalaasına karşı savunması sorulan sanık Altıok, "Bir şey demiyorum" dedi. Müşteki avukatı da Altıok'un indirim maddeleri uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.Sanık avukatı ise savunma için süre istedi.Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talep etmesi üzerine Murat Altıok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Adli Tıp, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisi ve kardeşini öldüren sanık için 2 kez müebbet istemi - Son Dakika

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