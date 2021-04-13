Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı - Son Dakika

Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı

13.04.2021 10:41
Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı, System.String[]

Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan iş kadını Yasemin Sönmez 2 ay görüşüp, ayrıldığı Mehmet B.'nin kendisini tehdit ve darbettiğini iddia etti. Mehmet B.'nin iş yerindeki ve evindeki eşyaları kırıp döktüğünü belirten kadın, "3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık." dedi.

İddiaya göre, Bağcılar'da tekstil işi yapan Yasemin Sönmez 2 yıl önce Mehmet B. ile tanıştı. Yaklaşık 2 ay süren görüşmenin ardından Yasemin Sönmez ayrılma kararı aldı. Bu süreçte cezaevine giren Mehmet B., 1,5 yıl sonra tahliye oldu ve Yasemin Sönmez'e kabus dolu günler yaşatmaya başladı. Yasemin Sönmez'i tehdit etmekle kalmayıp çalışanlarını rehin alan Mehmet B., Yasemin Sönmez'in 1 milyon lira para ve tekstil fabrikasını kendisine vermesini istedi.

"3 ÇALIŞANIMI 4 SAAT BOYUNCA BIÇAKLA EVDE REHİN ALDI"

Kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurduğunu ve hiçbir sonuç alamadığını iddia eden Yasemin Sönmez yaşadığı korku dolu günleri anlattı. Her gün tehdit aldığını öne süren Sönmez, "Mehmet B. ile 3 aydır mücadele içindeyiz. 3 ay önce darp etti, niyeti elimde avucumda ne varsa almak. 2 yıl önce tanışıklığımız oldu, sonra 1,5 yıl cezaevindeydi. Çıktıktan sonra bunlar başladı. Hem bana hem çalışanlarıma en son söylediği şey, fabrikayı ve 1 milyon lira parayı verince beni rahat bırakacakmış. 'Aksi takdirde bütün işlerini bozarım' demiş. Her gün tehdit ediyor, hatta dün bile tehdidi geldi. Geçtiğimiz günlerde iş yerine geldi bütün çalışanlarımı dışarı çıkarttı ve her yeri talan etti. Buradan çıkıp evime geçti. Evde hiçbir şey kalmadı, komple yıktı. 3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık" dedi.

Darp, tehdit, dayak! Eski sevgilisinin hayatını kabusa çevirdiği iş kadınından yardım çığlığı

"MÜŞTERİLERİMİ DE TEHDİT EDİYOR"

Çalışanlarıyla birlikte uzun süredir ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Sönmez konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Ölüm korkusunu sadece ben değil çalışanlarım da aynı şekilde yaşıyor. Artık müşterilerim çok rahat bir şekilde gelemiyorlar. Çünkü onları da tehdit etmeye başladı. Gün içinde beni sürekli takip ediyor. KADES'e de başvurdum ama bir sonuç alamadım. Geçtiğimiz ayda fabrikanın servis aracını bakıma gönderdik. Aracı oradan alıyor, arkadaşının yerine bırakıyor. Aracımız gasp ediliyor. Güneşli Polis Karakolu'na gidip tutanak tutturmamıza rağmen bu konuyla ilgilenmiyorlar. 3-4 gün üst üste aradık, yine sonuç alamadık. Aracımız bir hafta sonra parçalanmış şekilde alındı."

Darp, tehdit, dayak! Eski sevgilisinin hayatını kabusa çevirdiği iş kadınından yardım çığlığı

"RAHATÇA DIŞARI ÇIKMAK İSTİYORUM AMA ÇIKAMIYORUM"

Kabus dolu günleri geride bırakıp çalışmak istediğini ve rahatça dışarı çıkmak istediği ifade eden Sönmez, "Şu an tek istediğim çalışmak istiyorum. Çalışamıyorum, ne ben ne personelim çalışamıyor. Ondan bir haber duymak istemiyorum, önüme çıkmasını istemiyorum, çalışanlarımı tehdit etmesini istemiyorum. Rahatça dışarı çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Uzaklaştırma ihlali yaptığında kamera kayıtlarıyla başvurdum. İki gün sonra yetersiz delil sonucu geldi" diye konuştu.

Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı

Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı - Son Dakika


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