Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı - Son Dakika

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı

26.11.2020 13:35
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı, System.String[]

SULTANBEYLİ'de Öznur T. isimli kadın ayrıldığı erkek arkadaşından para almak için çete ile anlaştı.

SULTANBEYLİ'de Öznur T. isimli kadın ayrıldığı erkek arkadaşından para almak için çete ile anlaştı. Anlaştığı çete üzerinden eski erkek arkadaşını tehdit ettirip, iş yerini kurşunlatan kadın ve çete üyeleri polis ekiplerince yakalandı.

Sultanbeyli'de esnaf olan Eyüp B., kız arkadaşı olan Öznur T.'den bir süre önce ayrıldı. Ayrıldıktan sonra  Öznur T. eski erkek arkadaşından para alabilmek için "Dayı" lakaplı  Y.K. ile anlaştı.  Y.K.  farklı numaralardan Eyüp B.'yi arayarak ve mesaj atarak para alabilmek için ölümle tehdit etmeye başladı. Ardından 8 kasım Pazar günü Eyüp B.'ye ait iş yeri kurşunlandı.

PARA ALMAYA GİTTİLER

Geçtiğimiz cuma günü çete üyeleri Eyüp B. ve ortağı Y.B.'den para almak için iş yerine gittiler. Durumdan haberdar olan polis ekipleri iş yeri ve çevresinden önlem alarak şüphelileri takibe aldı. Çete üyeleri iş yerine girerek Eyüp B. ve ortağını gün içinde para almak için tehdit ettikleri belirlendi. Harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinden içeri giren Ö.T. (36) ve beraberindeki D.D (39) 'yi gözaltına aldı. Bu sırada iş yeri çevresinde araçlarında gözcülük yapan  M.S.A. (43), Y.A. (43) ve M.İ. (30) isimli şüpheliler de polis ekiplerince gözaltına alındı.  Araçta yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"DAYI" BULUŞMA NOKTASINDA YAKALANDIOlayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri süre sonra olayın azmettiricisi olan Öznur T.'yi (27) de yakalayarak gözaltına aldı. Çete lideri "Dayı" lakaplı  Y.K. (33)  ise  Öznur T. aracılığı ile belirlenen buluşma noktasında  yakalanarak gözaltına alındı.  Çete liderinin evinde ve aracında da aramalar yapan polis ekipleri bir  adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9  adet cep telefonu ele geçirdi.

75 KAMERA İNCELENDİPolis ekipleri 75 güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler iş yerini kurşunlayanların Y.K. ve M.İ olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 7 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından  "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yağma", "Tehdit", "Mala Zarar Verme" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


- İstanbul
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı

Sultanbeyli, Polis, Erkek, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisinden para almak isteyen kadın iş yerini kurşunlattı - Son Dakika


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