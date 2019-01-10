Son Dakika Haberleri: Eski Sevgilisinden Ronaldo İçin Olay Sözler: 'Zorba, Yalancı ve Psikopat'

Eski Sevgilisinden Ronaldo İçin Olay Sözler: 'Zorba, Yalancı ve Psikopat'

16 dakika önce

10 yıl önce Cristiano Ronaldo ile ilişki yaşayan İngiliz model Jasmine Lennard, "Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat" dedi.

Eski Sevgilisinden Ronaldo İçin Olay Sözler: 'Zorba, Yalancı ve Psikopat', System.String[]
10 yıl önce Cristiano Ronaldo ile ilişki yaşayan İngiliz model Jasmine Lennard, "Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat" dedi.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir süre birlikte olan ve Portekizli futbolcu ile son olarak 18 ay önce görüştüğünü açıklayan Jasmine Lennard, Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.

Lennard, "İnsanlar Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu bilseler, şok olurlar" dedi.

Jasmine sözlerini ise şöyle sürdürdü:

"Artık arkama yaslanıp Ronaldo'nun yalan söylemesini izlemeyeceğim. Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde çok değerli mesajlar ve kanıtlar var."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:30 

Twitter, Juventus, Cristiano Ronaldo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ligde Attığı 1 Golle Beklentilerin Altında Kalan Islam Slimani: Forvetin İşi Gol Atmaktır Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 10:46:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Sevgilisinden Ronaldo İçin Olay Sözler: 'Zorba, Yalancı ve Psikopat'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]