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Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı - Son Dakika

Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı

25.06.2021 10:12

Ankara'da yaşayan genç kadın, Mersin'deki Nazmi K. ile sosyal medyadan tanışıp sevgili oldu. Sevgilisine özel görüntülerini gönderen kadın, ayrıldıktan sonra şantaja uğradı. Fotoğraflarını internette yayınlamakla tehdit edilen kadın, şahsa otobüsle altın bileziklerini göndereceğini söyledi. Durumu polise de bildiren kadın, sahte altın bilezikleri şantajcı eski sevgilisine gönderdi. Bu sırada otogarda bekleyen polisler, şantajcıyı içinde bilezikler olan paketi aldığı sırada yakaladı.

Ankara'da oturan Y.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı Mersin'de yaşayan Nazmi K. ile sevgili oldu. Bir süre internetten görüşen ve birbirlerine özel fotoğraflarını gönderen çift, daha sonra ayrıldı.

ÖZEL FOTOĞRAFLARI İÇİN 50 BİN TL İSTEDİ

Y.D.'ye 17 Haziran'da sosyal medyadan mesaj gönderen Nazmi K., ''Özel fotoğrafların elimde. Bana 50 bin TL göndermezsen fotoğraflarını internette yayarım'' diyerek tehdit etti. Y.D. ise parasının olmadığını ancak altın bileziklerini gönderebileceği yalanını söyledi.

Özel fotoğraflarını gönderdiği eski sevgilisinin şantajına uğradı! Şantajcıyı nefes kesen tuzakla yakalattı

GENÇ KADIN, SAHTE BİLEZİK GÖNDERİP TUZAK KURDU

Kadının teklifini kabul eden Nazmi K., olası tuzağa düşmemek için bilezikleri otobüsle Adana Merkez Otogar'a göndermesini istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildiren kadın, polisle iş birliği yapıp, aldığı imitasyon bilezikleri Nazmi K.'nin söylediği firmaya ait otobüse verip, Adana'ya gönderdi. Ankara polisi, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine durumu bildirdi. Otobüsün muavininin telefon numarasını alan Nazmi K. ise Adana'ya doğru yola çıktı.

ALTIN BİLEZİKLERİ YAKALANDI

Firmayla iletişime geçen polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda otobüse müşteri gibi binerek, Adana'ya hareket etti. Başka ekipse otobüsteki kargoyu alacak Nazmi K.'yi otogarda beklemeye başladı. Otobüsün perona yanaşmasının ardından muavinin yanına giden Nazmi K., içinde Y.D.'nin gönderdiği bileziklerin bulunduğu paketi teslim aldı. Bu sırada takipte olan polis, Nazmi K.'yi yakaladı. Polisin otobüsü takip ettiği ve Nazmi K.'nin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

Özel fotoğraflarını gönderdiği eski sevgilisinin şantajına uğradı! Şantajcıyı nefes kesen tuzakla yakalattı

''SEVGİLİYKEN GÖNDERDİĞİM PARALARI İSTEDİM''

Emniyete götürülen Nazmi K., ifadesinde, "Y.D. ile sevgili olduk ve bana kendi rızasıyla fotoğraflarını gönderdi. İlişkimiz sırasında ona parça parça olmak üzere toplam 50 bin TL gönderdim. Ayrılınca paramı geri istedim, vermeyince fotoğraflarını paylaşacağımı söyledim. Paramı geri almak için yaptım" dedi.

Şantaj suçundan adliyeye sevk edilen Nazmi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı

Türk Lirası, Mersin, Ankara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı - Son Dakika


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