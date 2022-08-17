Öfkesi sonu oluyordu! Araca döktüğü benzin kadının yüzünde patladı - Son Dakika
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Öfkesi sonu oluyordu! Araca döktüğü benzin kadının yüzünde patladı

17.08.2022 13:53
Öfkesi sonu oluyordu! Araca döktüğü benzin kadının yüzünde patladı

Eski sevgilisine sinirli olan kadın arabayı kundaklamak istedi. Aracın içine benzin döküp ateşe verdi. İşler istediği gitmedi. Kadının döktüğü benzin ise yüzüne patladı. O anlar kameralara yansıdı.

Eski sevgilisine sinirli olan kadının öfkesi dinmek bilmedi. Araca yaklaşan kadın önce camı bir sopayla kırdı. Ardından benzini aracın içine döküp ateşe verdi. Aracın yanmasıyla kadının döktüğü benzin yüzüne patladı.

DELİLLERİ ALMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Öte yandan kadın benzinin yüzüne patlamasıyla yere düştü. Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ancak hemen geri dönen kadın yerde bulunan benzin kutusunu ve sopayı alıp kayıplara karıştı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Ah be kızım ateşle oynama yanarsın böyle. Hem neden kundaklıyorsun kızdıysan ayrıldın diye camı kır beyzbol sopası ile çiz kır parçala hem streste atardın" ifadesi yer aldı.

YORUMLAR
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