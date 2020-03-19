Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için dövdürdü, tahliyesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için dövdürdü, tahliyesini istedi - Son Dakika

Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için dövdürdü, tahliyesini istedi

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, ayrıldığı hamile sevgilisi Fatma Avcı'yı (31), 7 aylık bebeğini düşürmesi için iş yeri arkadaşına 35 bin liraya dövdüren Tamer Oktay Kara, yargılandığı davada, Avcı'nın baskılara rağmen kürtaj yaptırmadığını, kendisini evliliğe zorladığını ileri sürdü.

Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için dövdürdü, tahliyesini istedi, System.String[]
ADAPAZARI'nda, ayrıldığı hamile sevgilisi Fatma Avcı'yı (31), 7 aylık bebeğini düşürmesi için iş yeri arkadaşına 35 bin liraya dövdüren Tamer Oktay Kara, yargılandığı davada, Avcı'nın baskılara rağmen kürtaj yaptırmadığını, kendisini evliliğe zorladığını ileri sürdü.

Adapazarı'nda geçen yıl 27 Kasım günü yaşanan olayda, 7 aylık hamile Fatma Avcı, bir kişinin saldırısına uğradı. Kadının ilk anda kapkaççı zannettiği saldırgan Avcı'yı, feci şekilde dövdü. Ardından da çantasını alıp, kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede Fatma Avcı'ya ait çanta çöpte bulunurken, çantadan hiçbir şey alınmamış olması polisin şüphesini çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı'nın ayrıldığı sevgilisi Tamer Oktay Kara ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Özpehlivan'ı gözaltına aldı. Tamer Oktay Kara ifadesinde, arkadaşı Ümit Özpehlivan'dan, 35 bin lira karşılığında hamile olan eski sevgilisine 'gasp' süsü vererek saldırmasını, böylelikle bebeği düşürmesini amaçladığını anlattı. Tamer Oktay Kara ve Ümit Özpehlivan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sakarya 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Fatma Avcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile Kara'nın avukatı katıldı. Tutuklu sanıklar Tamer Oktay Kara ve Ümit Özpehlivan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Fatma Avcı, tutuklu sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tamer Oktay Kara ise olayda suçu olmadığını, Ümit Özpehlivan'ın olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Kara, Fatma Avcı'nın kürtaj yaptırmadığını ve kendisini evliliğe zorladığını savunarak, tahliyesini talep etti. Özpehlivan ise Tamer Oktay Kara'nın kendisine olayı yaptırdığını belirterek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. M.M.'nin tanık olarak dinlenmesine, olaydan sonra dünyaya gelen ve 'Uzay Asaf' adı verilen bebeğe DNA testi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


- Sakarya
Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:35 Kaynak: DHA

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