Eski sevgilisini başından silahla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Maltepe'de kendisinden ayrılan kız arkadaşını sokak ortasında başından silahla vurarak öldüren ve 13 ay sonra yakalanan Fatih Altun hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelinin, firar ettiği sırada Kocaeli'de bir cinayet daha işlediği ortaya çıkmıştı.



Maltepe'de 12 Aralık 2018 tarihinde işe gitmek için evden çıkan Gülten Gülüm Dil (40), eski sevgilisi tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Fatih Altun'un, olaydan yaklaşık 13 ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, Fatih Altun'un firar ettiği sırada 30 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli'de 'Paşa Topçu' isimli kişiyi öldürerek bir cinayet daha işlediği ortaya çıkmıştı. Gülten Gülüm Dil'in öldürülmesi olayına yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2018 günü saat 06.50 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Aşuroğlu Sokak'ta bulunan bir bina önünde Gülten Gülüm Dil (40) isimli kadının başından silahla vurularak öldürüldüğü anlatıldı.



Şüpheliyi maktulün kardeşleri teşhis etti



Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelendiği, görüntülerin maktulün kardeşlerine izletildiği belirtildi. Maktulün kardeşleri görüntülerdeki erkek şahsın, Gülten Gülüm Dil'in 6 yıldır erkek arkadaşı olan Fatih Altun olduğunu, bu şahıs ile maktulün bu süre zarfında sürekli tartıştıklarını, adliyelik olduklarını, en son olaydan önceki gece şüphelinin maktulü aradığını, tartıştıklarını söyleyerek, şüphelinin Fatih Altun olduğunu kesin olarak teşhis ettiklerini beyan ettiler.



Firardayken de cinayet işlemiş



Şüpheli Fatih Altun'un 13 ay boyunca firari olarak kaçtığı, 30 Aralık 2019 tarihinde Düzce'de başka bir suçtan yakalandığı belirtilirdi. Şüpheli Altun ifadesinde, "Ben kesinleşmiş bir 'silahla yaralama' suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunuyorum. Ayrıca bir başka 'kasten adam öldürme' suçundan tutukluyum. Gülten Gülüm Dil ile 18-20 yıllık bir geçmişim vardır. Benim duygu dünyam ile ilgilidir. Gülten Gülüm Dil'in öldürülmesi ile ilgili olarak bu aşamada ifade vermek istemiyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Mahkeme aşamasında ifade vereceğim" dedi.



Başına 2 el ateş etmiş



İddianamede, Fatih Altun'un, maktul Gülten Gülüm Dil'e ulaşabilmek için araştırmalar yaptığı, maktulün ablasını arayıp bir takım yalanlarla telefon numarasını öğrenmeye çalıştığı, maktulün bulunabileceği aile fertlerinin adreslerine yakın yerlerde araştırmalar yaptığı belirtildi. Şüphelinin olay günü sabah çok erken bir vakitte maktulün işe gitmek için annesinin evinden çıkışını bekleyip takip ettiği, yanına yaklaşıp bir süre konuştuğu, ardından da tabanca ile başına 2 el ateş ederek vurmak suretiyle öldürdüğü kaydedildi.



Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor



Şüpheli Fatih Altun'un 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL