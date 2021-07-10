Eski sevgilisini çabuk unuttu! Yeni aşkıyla yakalandı

Hadid, yeni sevgilisi ile sarıldığı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerden olan ve hem sevincini hem üzüntüsünü hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmeyen Bella Hadid, bir süre The Weeknd ile yaşadığı ayrılığı atlatamamıştı.

İkili, 2015 yılında ilişki yaşamaya başlamış, ancak geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından ağlarken paylaşımlar yapan ve aşk şarkılardan sözler de paylaşmayı ihmal etmeyen Bella Hadid, sonunda yeni bir aşka yelken açtı.