Eski sevgilisini darbedip, cinsel saldırıda bulunan sanığa tutuklama kararı - Son Dakika
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Eski sevgilisini darbedip, cinsel saldırıda bulunan sanığa tutuklama kararı

21.04.2022 16:59
Eski sevgilisini darbedip, cinsel saldırıda bulunan sanığa tutuklama kararı

ANKARA'da eski kız arkadaşı E.Ö.'ye (23) şiddet uygulayıp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ceyhun A.'nın (37) ilk duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

ANKARA'da eski kız arkadaşı E.Ö.'ye (23) şiddet uygulayıp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ceyhun A.'nın (37) ilk duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

E.Ö., internet üzerinden tanıştığı Ceyhun A. ile arkadaş oldu ve aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre duygusal birliktelik yaşayan çift, ardından anlaşamayınca ayrıldı. Ceyhun A., evden de ayrılan E.Ö.'nün kafede otururken yanına gidip, karnının ağrıdığını söyleyerek eve götürmesini istedi. E.Ö., Ceyhun A.'yı Subayevleri'nde bulunan evine götürdü. Ceyhun A., evde kapıyı kilitleyerek, E.Ö.'ye cinsel saldırıda bulunup darbetti. E.Ö., arkadaşı H.K.'ye mesaj atarak polise haber vermesini istedi. Ceyhun A., polis tarafından evde gözaltına alındı. Ceyhun A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Ceyhun A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ceyhun A. katılmazken, E.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatan E.Ö, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ceyhun A.'nın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisini darbedip, cinsel saldırıda bulunan sanığa tutuklama kararı - Son Dakika


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