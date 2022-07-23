Eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürmüş - Son Dakika
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Eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürmüş

23.07.2022 14:55
Eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürmüş

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde eski sevgilisi Derya Tekin'i (29) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Fatih Eryılmaz'ın (34), olayı 1 çocuk annesi kadının kendisinden ayrıldığı için gerçekleştirdiği belirtildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde eski sevgilisi Derya Tekin'i (29) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Fatih Eryılmaz'ın (34), olayı 1 çocuk annesi kadının kendisinden ayrıldığı için gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evden silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, girdikleri evde Fatih Eryılmaz ile Derya Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerince olay yerindeki ilk incelemede Eryılmaz'ın, tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdiğini tespit edildi. Fatih Eryılmaz ve Derya Tekin'in cenazeleri, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, işsiz olduğu öğrenilen Fatih Eryılmaz'ın, Derya Tekin'i kendisinden ayrıldığı için öldürdüğü tespit edildi.


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Kaynak: DHA

Fatih Eryılmaz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürmüş - Son Dakika

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