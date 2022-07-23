Eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürmüş

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, işsiz olduğu öğrenilen Fatih Eryılmaz'ın, Derya Tekin'i kendisinden ayrıldığı için öldürdüğü tespit edildi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evden silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, girdikleri evde Fatih Eryılmaz ile Derya Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaynak: DHA

Fatih Eryılmaz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

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