ESKİ SEVGİLİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL - Son Dakika
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ESKİ SEVGİLİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

27.02.2021 18:51

Eski sevgilisini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ali Barış E. hakkında çıkarıldığı adli makamlarca "Silahla tehdit" suçundan konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eski sevgilisini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ali Barış E. hakkında çıkarıldığı adli makamlarca "Silahla tehdit" suçundan konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Üsküdar'da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış. E. en son ölüm tehditlerinde bulundu. Genç kızın şikayetçi olmasının ardından Ali Barış E. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli hakkında "Silahla tehdit" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ESKİ SEVGİLİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİ SEVGİLİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL - Son Dakika
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