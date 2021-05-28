Eski sevgilisini sokakta tekme- tokat döven şüpheli, yeniden gözaltında (2) - Son Dakika

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı A.E.'yi (22) sokak ortasında darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan O.Ö., polisteki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
Kaynak: DHA
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