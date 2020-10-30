Eski sevgilisini vurduran zanlıyı vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eski sevgilisini vurduran zanlıyı vuran şüpheli yakalandı

Yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da bir süre önce eski sevgilisini vurdurduğu öne sürülen zanlıyı, yan bakma meselesi yüzünden bacaklarından vurarak yaralayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta giderken Faruk Ş. komşusu Yusuf S. ile karşılaştı. İkili arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yusuf S.'nin iddiasına göre Faruk Ş. tartışma sırasında elini beline atınca tabancasını çeken Yusuf S., şahsı bacaklarından vurdu. Zanlı bunun üzerine olay yerinde kaçtı. Yaralı ise çağrılan ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan hemen sonra zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede zanlıyı Karslılar Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada vurulan Faruk Ş.'nin ise bu olaydan bir gün önce vurulan Meltem A.'nın eski sevgilisi olduğu ve kadının ifadesinde kendisini Faruk Ş.'nin vurdurduğunu söylediği öğrenildi.