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Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı - Son Dakika

Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı

11.01.2022 23:55

Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı Gaziosmanpaşa'da takip ettiği eski sevgilisinin kullandığı aracın önünü kesen bir kişi, aracından inerek kurşun yağdırıp kaçtı.

Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da takip ettiği eski sevgilisinin kullandığı aracın önünü kesen bir kişi, aracından inerek kurşun yağdırıp kaçtı. Direksiyon başında kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Y.V. isimli şahıs 34 DBB 602 plakalı otomobille eski sevgilisi Tuğçe D.'nin kullandığı 34 HC 7279 plakalı aracı takip etmeye başladı. Bir süre sonra Y.V. kullandığı araçla Tuğçe D.'nin otomobilinin önünü keserek aracından inip tabanca ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Tuğçe D. kanlar içerisinde kalırken saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haberdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise direksiyon başında yaralanan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saldırgan ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Olay anında orada bulunan Alpay Büyükgüngör, "Sokağa araba geldi. Kızı sıkıştırdılar. İndiler arabadan sıktılar kaçtılar. Arabaya bindirmeden arabanın kapısını açtılar vurdular daha sonrada kaçtılar. Hastanedeler şu anda babası annesi kızını o halde görünce çok üzüldüler" dedi.

Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı
Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı
Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı

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Münir Karaloğlu, Gaziosmanpaşa, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilisinin aracının önün kesip kurşun yağdırdı - Son Dakika
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