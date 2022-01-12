Üye Girişi
Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı - Son Dakika

Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı

12.01.2022 00:26

Gaziosmanpaşa'da bir kişi otomobiliyle, eski sevgilisinin kullandığı aracının önünü kesip kurşun yağdırdı. Direksiyon başında kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Şemsipaşa Mahallesi'nde Yücel V. kullandığı 34 DBB 602 plakalı otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia edilen Tuğçe D.'nin kullandığı 34 HC 7279 plakalı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Yücel V. direksiyondaki Tuğçe D.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerinide inceledi. Ardından Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, kaçan şüpheli Yücel V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir kişi "Balkondaydım, silah sesleri duyunca aşağı indim. Hanımefendinin önünü kesip, birkaç el silahla ateş etmiş. Saat 16.30 gibi oldu. Biz yol kavgası zannettik, silah seslerini duyunca. Yaralı olan hanımefendi, onu vuran kişinin ismini söyledi. Muhtemelen farklı bir olay. Polis ekipleri geldi. Vuran kişi arabayla gelerek önünü kesiyor, aşağı inerek, ateş ediyor. Adam kaçmış, hanımefendi 'yardım edin' diye bağırıyordu. Biz de polis ve ambulans çağırdık" dedi.

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların otomobildeki yaralı kadın sürücüye yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Polisin sokaktaki çalışmaları da yer alıyor.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Gaziosmanpaşa, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı - Son Dakika


80 yaşındaki hasta, sokaklarda sedyeyle taşındı 80 yaşındaki hasta, sokaklarda sedyeyle taşındı         
00:27
Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler         
00:20
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
00:26 80 yaşındaki hasta, sokaklarda sedyeyle taşındı
00:26 Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı
00:21 Son Dakika: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
00:19 Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
23:57 Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
23:56 Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada gündem konusu oldu
23:44 Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek
23:31 Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi
23:23 İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
23:17 Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 00:33:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement