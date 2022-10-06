Eski sevgilisinin arkadaşı tarafından elleri bağlanarak darp edildi

Darp ettikleri şahsı zorla alıkoyarak videoya çeken 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir kişi, eski sevgilisinin arkadaşı tarafından darp edilerek alıkonuldu. Darp ettikleri şahsın ellerini bağlayarak video kaydına alan 1'i kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; F.A.; eski sevgilisi K.M.'nin arkadaşı T.H. ile karşılaştı. İddiaya göre T.H.; F.A.'yı darp ederek K.M. ve B.C. ile birlikte Hunat Mahallesi'ndeki bir ikamete götürdü. Burada F.A.'nın ellerini bağlayarak darp etmeye devam eden şüpheliler, F.A.'yı video kaydına aldıktan sonra telefon ve cüzdanı gasp ederek kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda T.H., K.M. ve B.C. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.