Eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

02.12.2020 11:55
Eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Bağcılar'da tartışma sonucunda eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü, sevgilisini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle sanık Veysel Teker'in ağırlaştırılmış müebbet ile 48 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bağcılar'da tartışma sonucunda eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü, sevgilisini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle sanık Veysel Teker'in ağırlaştırılmış müebbet ile 48 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Veysel Teker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Veysel Teker, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki Perihan A. ile aynı yerde esnaflık yaptıklarını anlatan Teker, 5-6 ay birlikte olduğu müşteki ile aralarının, kendisinin istememesi üzerine bebeğini aldırınca bozulduğunu söyledi.

Sanık Teker, evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, müştekinin de birlikteliğini kadının kocasına ve ailesine söylemekle kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şunları anlattı:

"Olay günü Perihan A. beni dükkana çağırdı. Aynı konudan dolayı tartıştık. Perihan ile tartışırken araya maktul Miray Yılmaz girdi. Perihan, maktule 'Sürekli Veysel'i savunuyorsun, hayırdır gözün mü var?' dedi. Maktul ile müşteki aralarında tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Perihan silahı çıkarttı, Miray ve bana doğrulttu. Sonrasında bir el silah sesi duydum. Perihan'ın elinden silahı aldım, daha sonra bana sarıldı. 'Hamileyim bana yardım et.' dedi, ben de kabul ettim. Silah müşteki Perihan A.'nın elindeyken patladı. Soruşturma aşamasında silahın bende patladığını söyledim ancak bu husus doğru değildir. Perihan tekrar hamile kalmıştı, ben bu nedenle suçu üstlendim ancak olayla bir ilgim yoktur."

Müşteki Perihan A. da sanığın eski sevgilisi olduğunu, hamile kaldığını ancak bebeği aldırdığını, olaydan bir ay önce beyaz pantolon giydiği için sanığın kendisini dövdüğünü ifade ederek, Miray Yılmaz'ın kendisini koruduğunu, bu nedenle de sanığın Miray'a tehdit mesajları attığını aktardı.

Sanık Teker'den nisan ayında ayrıldığını dile getiren müşteki Perihan A., "Veysel sürekli beni tehdit ediyordu. Olay tarihinde Veysel'e dükkanı taşıyacağımı söyledim ve 'Son olarak görüşelim.' dedim. Kapıyı açık bıraktım, sanık bana 'Neden kapıyı açık bırakıyorsun?' dedi. Miray da 'Zamanında dövmüştün, kapı açık kalsın.' dedi. Miray'a camlar filmli olduğu için ışığı açmasını içerisinin görünmesini söyledim. Miray ışığı açmak istediğinde Veysel, Miray'ı ittirdi." dedi.

Konuşmalar esnasında sanığın bir şeyler çıkardığını, o sırada silah sesi duyduğunu ifade eden müşteki Perihan A., sanığın yüzüne doğrulttuğu silahın tutukluk yaptığını, kaçmak için kapıya yöneldiğinde boğazını tuttuğunu aktardı. Perihan A., kendisinin silaha hiç dokunmadığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktul Miray Yılmaz'ın ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Veysel Teker ile müşteki Perihan A'nın olaydan önce sevgili oldukları, sonrasında aralarının bozulduğu, ayrıldıkları ancak sanığın müşteki ile tekrar bir araya gelmek için irtibat kurarak ısrarlı davrandığı kaydediliyor.

İddianamede, olay günü olan 5 Haziran 2020'de sanık Teker'n müşteki Perihan A.'nın Bağcılar'daki iş yerine gittiği, iş yerinde maktul Miray Yılmaz'ın da bulunduğu, müşteki ile sanığın tartıştığı, sanığın müştekiye "Benden neden ayrıldın?" diye sorduğu, müşteki ve maktulün iş yerinin camlarının siyah film ile kaplı olması nedeniyle iş yerinin lambasını yakmak istediği ve sanık ile bu nedenle tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışma esnasında maktul Miray Yılmaz'ın kapıya yönelmesi üzerine sanığın kolundan tuttuğu, "Vururum" diyerek silahını çıkarttığı ifade edilen iddianamede, sanığın maktulü yüzünden vurduğu, maktulün öldüğü, müşteki Perihan A.'ya da ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığı, sokaktaki vatandaşların fark etmeleri üzerine sanığın kaçtığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Veysel Teker'in "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve 2 kez "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 48 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Bağcılar, Silah, Miray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azalırken, ithalat yüzde 16,07 arttı Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azalırken, ithalat yüzde 16,07 arttı         
11:53
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 12:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei