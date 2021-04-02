Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum - Son Dakika

Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum

02.04.2021 01:00

Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum (2)TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisi Beyza Yurttaş'ı darbettiği iddia edilen Bülent Yüksek'in adli kontrolle bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum (2)

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisi Beyza Yurttaş'ı darbettiği iddia edilen Bülent Yüksek'in adli kontrolle bırakılmasına savcılık itiraz etti. Bunun üzerine Yüksel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli bugün akşam saatlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 3 gram esrar maddesi de ele geçirilen Bülent Yüksek jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamada şu ifadeler yer aldı

Antalya ili Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde 31 Mart 2021 tarihinde meydana gelen kasten yaralama ve hürriyeti tahdit olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın ve medya organlarında yayınlanan haberler üzerine basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Şüpheli B.Y.?nin 31 Mart 2021 günü saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde müşteki B.Y.?yi zor kullanarak sevk ve idaresindeki araca bindirdiği, şüphelinin müştekiyi araç içinde darp ederek zorla alıkoyduğu aldırılan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı, müştekinin cep telefonunu kırarak zarar verdiği, şüpheli B.Y.?nin müştekiyi Konaklı Mahallesi'ne geldiklerinde aracından indirerek olay yerinden uzaklaştığı yönündeki müşteki şikayetinin İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmesi üzerine; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olay hakkında soruşturma başlatılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüpheli 1 Nisan 2021 tarihinde evrakı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Y. üzerine atılı olan cebir tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu itibarıyla CMK'nın 100. maddesi gereği tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh ceza hakimliğinin şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından yapılan itiraz üzerine sulh ceza hakimliği itirazımızın kabulüne karar vererek şüpheli B.Y. hakkında yakalama kararı çıkartmıştır. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından derhal yakalanarak hazır edilen şüpheli, hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verilerek Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.?

Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum

Cumhuriyet, Hisarcık, Alanya, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisinin darbettiği Beyza; Ölmek istemiyorum - Son Dakika


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