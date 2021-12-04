Eski sevgilisinin evini benzinle yaktı! 3 kişi balkondan atlayarak canlarını kurtarabildi - Son Dakika

Merkez Sürsürü Mahallesi Hilal Sokakta bulunan 2 katlı evin son kadında meydana gelen olayda; eski sevgili M.B., Çağla Ç.'nin bulunduğu daireyi, kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken, ev ise alevlere teslim oldu.

DUMANLARI FARK EDİNCE BALKONDAN ATLADILAR

O sırada uyuyan Çağla Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark etmelerinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.

"BAKTIM Kİ HER TARAF TUTUŞMUŞ"

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı anlatan Çağla Ç., "Biz yatıyorduk. Baktım bir alev çıktı. Geldim, 'Teyze bak bir şeyler yanıyor' dedim. Baktım ki her taraf tutuşmuş. Balkondan kendimizi zor attık. Evi benzinle yakmış. Biz balkondan atladık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte olay yerinden kareler;