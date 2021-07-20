Üye Girişi
ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ - Son Dakika

ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ

20.07.2021 00:26

ANKARA'da, spor eğitmeni Habibe Öner (29) tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Cemil A. (38) tarafından takside dövüldü.

ANKARA'da, spor eğitmeni Habibe Öner (29) tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Cemil A. (38) tarafından takside dövüldü. Sol elinin 2 parmağında kırık, yüzünde morluklar oluşan Öner, "20 dakika boyunca beni darbetti. Birlikteyken de defalarca ayrılmak istedim ancak 'Ayrılamazsın' denilerek, tehdit edildim" dedi. Öner hastanedeyken polise haber verilmesiyle Cemil A., gözaltına alındı.

Spor eğitmeni Habibe Öner, 2,5 yıl birlikte olduğu sevgilisi Cemil A.'dan bir süre önce ayrıldı. Öner, eski sevgilisinin farklı numaralardan kendisini arayıp, öldürmekle tehdit etmesi üzerine savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen önceki gün çalıştığı spor salonundan çıkan Öner'i takip eden Cemil A., bindiği taksiyi önüne geçerek durdurdu. Taksiye binen Cemil A., Öner'i darbetmeye başladı. Kendisine müdahale eden taksi şoförünü de öldürmekle tehdit eden Cemil A., eski sevgilisini öldüresiye dövdükten sonra evinine bırakarak kaçtı. Eli yüzü kan içinde kalan Habibe Öner, hastaneye başvurdu. Sol elindeki 2 parmakta kırık belirlenen, yüzünde morluklar oluşan Öner, hastanede haber verilmesiyle gelen polise durumu anlatarak şikayette bulundu. Cemil A. da polis tarafından gözaltına alındı.

'İSTEMEDİĞİM SÜRECE BENDEN AYRILAMAZSIN' DEMİŞ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Habibe Öner, ağabeyi ile birlikte savcılığa da başvurarak, ifade verdi. Öner, iş çıkışı eve gitmek için taksiye bindiği sırada olayın meydana geldiğini belirterek, "Taksinin önünü kesti ve içeri girdi. Saat 23.00 sıralarıydı. 'Beni bırakamazsın, ben istemediğim sürece benden ayrılamazsın' diyerek, darbetmeye başladı. Ayrılmıştık, bitmişti; ama hazmedemiyordu. Peşimi bırakmıyordu. Taksi şoförü olaya müdahale etti. Onu da 'Önüne bak seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Taksi şoförüne 'Götür bizi boş bir yere, ben bunu kesip atacağım' dedi. Taksi şoförü yine müdahalede bulunarak 'Evine götürelim, şikayetçi olmaz' dedi. Beni eve götürdüler. Yaklaşık 20 dakika boyunca takside beni darbetti. Ben de 'Lütfen eve götürün, şikayetçi olmayacağım söz veriyorum' dedim" diye konuştu.

'KADINLAR CESUR OLSUN'

Evin önünde başka taksiye binip, hastaneye gittiğini anlatan Öner, "Orada muayene ettiler. Polisler geldi. Şikayetçi oldum. İlk defa şiddete uğradım. Böyle insanlardan uzak durulması gerekiyor. En yakın zamanda bitirilmesi gerekiyor. Kadınlar korkmasınlar, cesur olsunlar. Birlikteyken de defalarca ayrılmak istedim; ancak yine 'Ayrılamazsın' denilerek, tehdit edildim" dedi.

'ENGELLİ OĞLUMA BİLE MESAJ ATIYOR'

Atilla Öner de kız kardeşinin nörolojik hastalığı olduğunu ve sürekli titrediğini söyleyerek, "Sevgilisini daha önceden de tanıyordum. Savcılığa geldik, suç duyurusunda bulunmak için. Zihinsel engelli oğlum var. Oğluma bile sürekli mesaj atıyor ve 'Halanı öldüreceğim' diyor. Oğlum halasına çok düşkün. Üzülüyor ve ağlıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kız kardeşimin bu hale gelmesine neden olan kişinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ
ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ
ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ
ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ

Engelli, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi 00:08 İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 22:56 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu 22:18 ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi 20:42 Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü 19:57 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
00:30
Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti         
23:49
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi         
22:12
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı         
20:13
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 01:15:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİ SEVGİLİSİNİN TAKSİDE DÖVDÜĞÜ HABİBE 20 DAKİKA BOYUNCA DARBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement