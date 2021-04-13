Eski sevgilisinin tehdit ettiği genç kız ölüm korkusunu böyle anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika

Eski sevgilisinin tehdit ettiği genç kız ölüm korkusunu böyle anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum

13.04.2021 17:02

Antalya'da eski sevgilisinin tehditlerine maruz kaldığını ileri süren genç kız, "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece, bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten çok kötü" diyerek yaşadığı ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı.

Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan 22 yaşındaki Gülsüm Demiray iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.'nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti. Sevgililik dönemlerinde vücuduna tekme, yüzüne tokatlar atıldığını öne süren Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum

"YÜZÜMÜ KORUMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Gülsüm Demiray, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirterek, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum" dedi.

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum

KAVGA SEBEPLERİ

Kavgalarının nedenlerini açıklayan Demiray, "'Saçını neden kestin, yaptığım yemek neden kötü' belirli bir sebebi yoktu. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Ailemle olan hayatımı gidip eski sevgilisine anlatmış. Bunun için de kavga ettik. Haklı olmama rağmen bunun üzerine ben dayak yedim. Sebep yok. Arkadaşlarıma ondan bahsediyordum, bunun yüzünden bile dayak yiyordum" diye konuştu.

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Dayak görüntülerinin eski olduğu iddialarına cevap veren Gülsüm Demiray, "Eski fotoğraflar diyor, tarihler, belirli fotoğrafların çekildiği. Hesaplarımdan da paylaştım. Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama bir daha yapma denilerek mahkeme bitti. Bir süredir ses çıkarmıyordu rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok. Korkum yok aslında, haklı olduğum için. Çok iğrenç bir insan. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" dedi.

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum

"KABUL ETMEDİ"

Genç kızın, kolundaki ve yüzündeki morlukların videosunu ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Olaya konu olan eski sevgili A.S. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapacağını söyledi.

Eski sevgilisinin tehdit ettiği genç kız ölüm korkusunu böyle anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum

Medya, kavga, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisinin tehdit ettiği genç kız ölüm korkusunu böyle anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • erkan: Gercekten bu kadın milleti yürek yemiş.zamane baktığında namusuyla calışan içkisi kumarı olmayan bir cok erkek varken.sırf piskopat ve yakışıklı diye fingirdeşen bayanlar sonunun böyle olacagını bilmeli.zaten öldürülen kadınlara baksan 1 genc kızlar acık sacık giyinen barlarda kafelerde takılan.2 evli kadınlar kocasını aldatan 3 dul olup herkesle gönül eylendiren.ve sonuçları belli cinayet. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır

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