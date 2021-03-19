ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika

ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ

19.03.2021 12:23

GAZİOSMANPAŞA'da Buse Güler'i silahla ağır yaralayan Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

GAZİOSMANPAŞA'da Buse Güler'i silahla ağır yaralayan Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Gaziosmanpaşa'da 21 Mart 2020'de Cemal Albayrak eski kız arkadaşı Buse Güler'i 4 kurşunla vurarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. 18 günlük yaşam mücadelesini kazanan Güler, Albayrak'tan şikayetçi olmuş ve başlatılan soruşturma kapsamında sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanıklar dinlendi. Sanık Cemal Albayrak ile mağdur Buse Güler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen Dilan Babayiğit Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile dinlenirken diğer tanık Gülbey Dilsiz mahkeme salonunda dinlendi.

Tanık Dilan Babayiğit, "Ben Cemal'i memleketimiz küçük bir yer olduğu için tanırım. Buse'nin annesi Cemal'i kızından ayrılması ile ilgili tehdit ettiği için Cemal'in silah taşıdığını biliyorum. Söz konusu yaralama olayını görmedim. Bu konuda görgüye dayalı bilgim yok. Cemal, Buse ile evlenmek istiyordu ancak Buse buna yanaşmıyordu. Daha sonra Cemal'i intikam almak için karakola şikayet ettiklerini biliyorum" dedi. Diğer tanık Gülbey Dilsiz ise, "Cemal benim yakın arkadaşım olur. Cemal, Buse'yi çok seviyordu. O zamanlar dükkanı vardı. Buse kendisini maddi yönden kullanıyordu. Buse'nin annesi, kızımı üzersen ben de seni üzerim diyerek tehdit ediyordu. Cemal de bu sebepten ötürü silahı almıştı ancak ben olayı görmedim" diye konuştu.

TAHLİYE TALEP ETTİLER

Buse Güler'in avukatı Necmi Uğur Çelikel tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirterek haksız tahriğin koşulları belli olup tanık beyanlarının bu anlamda bir değeri olmadığını belirtti. Sanık Cemal Albayrak'ın avukatı Ayça Güzel Güler ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık Cemal Albayrak da önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek tahliyesini istedi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediği için duruşmayı ertelerken sanık Cemal Albayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Haziran tarihine ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Cemal Albayrak'ın 21 Mart 2020 tarihinde hastane önünde eski sevgilisini silahla vurduğu anlatılıyor. Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen silahlı saldırı olayında sanık ile müştekinin 5 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldıkları, sanığın Buse Güler'i farklı sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği kaydediliyor. İddianamede sanık Albayrak'ın barışmak istediği, bunu kabul etmeyince de 4 el ateş ederek Güler'i yaraladığı belirtiliyor. İddianamede sanık Cemal Albayrak'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ
ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ
ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ
ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Mahkeme, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak         
12:28
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik         
12:03
Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu         
11:50
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 12:44:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei