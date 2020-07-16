Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanık: Taciz dokunarak olmuyor mu - Son Dakika

Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanık: Taciz dokunarak olmuyor mu

ESKİŞEHİR'de, eski sevgilisi Gürcistan asıllı Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani'nin (47) yüzüne kimyasal madde attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Can (48), 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, eski sevgilisi Gürcistan asıllı Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani'nin (47) yüzüne kimyasal madde attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Can (48), 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski sevgilisine cezaevinden gönderdiği mektuplar nedeniyle 'taciz' suçundan da 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan Can, kendisini "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben cezaevinden nasıl taciz etmiş olabilirim?" diye savundu.

Gürcistan'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye'ye geldi. 2015 yılında da Türk vatandaşı oldu. İddiaya göre, Eskişehir'de İbrahim Can ile tanışıp aşk yaşayan Lakvekheliani, bir yıl sonra da ayrılmaya karar verdi.  Ayrılmak istemeyen İbrahim Can ise 2017 yılının Kasım ayında, Marina Lakvekheliani'nin yüzüne kimyasal madde atıp, kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, hastanede tedavi edildi.

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Polis tarafından yakalanan İbrahim Can ise tutuklandı. Hakkında, 'yaralama' suçundan Eskişehir 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık İbrahim Can, bugün karar duruşmasına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Can, 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'TACİZ DOKUNARAK OLMUYOR MU?'

Cezaevinde olduğu süre içinde eski sevgilisine mektuplar gönderdiği öne sürülen İbrahim Can, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da kendisine "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim? Sadece mektup yazdım" diye savundu. Mahkeme tutuklu sanığı 'taciz' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.


İbrahim Can, Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanık: Taciz dokunarak olmuyor mu - Son Dakika
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