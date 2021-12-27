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Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı

27.12.2021 12:08
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı

ADANA'da eski sevgilisi A.O.'nun (33) yüzünü ustura ile kesen Sefer Bilal (31) yakalanıp, gözaltına alındı.

ADANA'da eski sevgilisi A.O.'nun (33) yüzünü ustura ile kesen Sefer Bilal (31) yakalanıp, gözaltına alındı. Daha önce de A.O.'ya iki kez silahlı saldırı düzenleyen Sefer Bilal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan ev kadını A.O., 2017'de bir arkadaşı aracılığıyla Sefer Bilal ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre, madde ve alkol bağımlısı Sefer Bilal, ilişkilerinin başında A.O.'ya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Bu duruma dayanamayan A.O., 5 ay sonra ilişkisini bitirdi ancak Sefer Bilal'den kurtulamadı. Sırtına ve koluna kadının adını yazdırıp, barışmak isteyen Sefer Bilal'nin tekliflerini A.O. kabul etmedi.

YÜZÜNE 22 DİKİŞ ATILDIBarışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer Bilal, bu kez A.O.'nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu. 2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 4 kurşun isabet kadın hastaneye kaldırılırken, şikayet üzerine gözaltına alınan Sefer Bilal, tutuklandı. 'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.Tahliye edildikten sonra sözlü tacizlerini sürdüren Sefer Bilal, son olarak 28 Kasım'da takip ettiği A.O.'nun bir restorana girdiğini gördü. Sefer Bilal, bir kez daha barışma teklifini kabul etmeyen kadına saldırıp, yüzünü ustura ile kesti. Saldırgan kaçarken, A.O.'nun yüzüne 22 dikiş atıldı.'YAKALANDIM' PAYLAŞIMI YAPTI

Kaçan saldırganı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Dün yakalanıp, gözaltına alınan Sefer Bilal, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sefer Bilal'nin sorgusunda, "Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Bu arada polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer Bilal'nin, sosyal medya hesabından 'Herkese elveda yakalandım' paylaşımı yaptığı görüldü.


Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
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Çukurova, Saldırı, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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