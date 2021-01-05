Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" - Son Dakika

Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım"

05.01.2021 13:54

Son dakika haber... Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" Ankara'da eski sevgilisi tarafından silahla vurulan ve hayatını kaybeden Sevgi Tekin defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım"

ANKARA - Ankara'da eski sevgilisi tarafından silahla vurulan ve hayatını kaybeden Sevgi Tekin defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü. Cenazeyi almaya gelen kardeşi yaşadıkları dehşeti anlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet eden Sevgi Tekin gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan A. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Merhumun naaşı yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan, Konya'ya gönderildi.

Yaşanılan dehşet anlarına birebir şahit olan Tekin'in kız kardeşi Figen K, korku dolu anları şöyle anlattı:

"Annemle ben yatak odasında uyuyorduk. Daha doğrusu ben uyumuyordum telefonla uğraşıyordum. Kız kardeşim, ablam, ablamın kızı mutfaktaydılar. Ablamın çığlığını duydum 'Figen yetiş, polisi ara' diye. Elimizden telefonları aldı ve 'burada bir cinayet yerine beş cinayet çıkar, bütün suçu üstleniyorum"

"Gözümün önünde ablam öldü"

Ablasının gözünün önünde katledildiğini söyleyen Figen K, "Gözümün önünde ablam öldü, hem de haksız ve suçsuz yere. Adam şizofren hastası olmuş, benden bile kıskanıyordu ablamı. Gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" diye konuştu.

Ablam Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi oldu diyen Figen K. bu tür olayların tekrarlanmaması için zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım
Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım
Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım
Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım

Adli Tıp Kurumu, Ankara, Konya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: 'Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi         
14:12
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı yaşanıyor İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı yaşanıyor         
13:40
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
12:45
Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi         
12:34
Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi         
12:26
Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor         
11:08
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil         
10:58
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 14:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei