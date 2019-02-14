Son Dakika Haberleri: Eski Sevgilisiyle Barışmak İçin Çatıya Çıktı, Meraklılar Canlı Yayın Yaptı

Eski Sevgilisiyle Barışmak İçin Çatıya Çıktı, Meraklılar Canlı Yayın Yaptı

34 dakika önce

ADANA'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisini görmek için Kayseri'den gelen Mehmet K. (32) 15 katlı inşaatın çatısına çıktı.

Eski Sevgilisiyle Barışmak İçin Çatıya Çıktı, Meraklılar Canlı Yayın Yaptı, System.String[]
ADANA'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisini görmek için Kayseri'den gelen Mehmet K. (32) 15 katlı inşaatın çatısına çıktı. Mehmet K.'yi gören sürücüler ve çevredekiler, olay anını cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Kayseri'de oturan Mehmet K. bir süre önce sevgilisi Fadime K.'den ayrıldı. Fadime K. daha sonra Adana'da oturan ablasının yanına ziyarete geldi. Mehmet K. ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi tekrar barışmak istediği Fadime K.'nin peşinden geldi. Mehmet K., barışmak istemeyen Fadime K.'ye kızarak Yeşiloba Mahallesi'nde bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişimini gören vatandaşlar ise polisi aradı. Olay yerine gelen CANKUR ekipleri, hava yastığıyla önlem aldı. Polis ise çatıya çıkarak Mehmet K.'yi ikna etmeye çalıştı. 

MERAKLI KALABALIK AKIN ETTİ

Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri otomobillerini yol ortasında durdurarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Ayrıca yoldan geçenler, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Adı öğrenilemeyen bir kişi ise "Ben 8 yıllık nişanlımdan ayrıldım. İntihar etsem ben ederdim" dedi.Yaklaşık 1,5 saat çatıda bekleyen Mehmet K., Fadime K.'nin gelmesiyle indi. Mehmet K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:09 Kaynak: DHA

Kayseri, Adana, Mehmet K, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosiklet Sürücüsü Kafasına Kask Yerine Poşet Taktı Eski Sevgilisiyle Barışmak İçin İntihar Girişiminde Bulundu

Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı Geçici Vergide Beyan Süresi 18 Şubat'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:43:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Sevgilisiyle Barışmak İçin Çatıya Çıktı, Meraklılar Canlı Yayın Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]