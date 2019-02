Eski Sevgilisiyle Tartışıp Sinir Krizi Geçiren Genç Kadın, Kendini Bıçakladı (2)

BURSA'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisiyle aralarında çıkan tartışma sırasında sinir krizi geçiren Bircan C. (20), kendisini karnından bıçakladı.

BURSA'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisiyle aralarında çıkan tartışma sırasında sinir krizi geçiren Bircan C. (20), kendisini karnından bıçakladı.



Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Cemre Sokak'ta meydana geldi. Bircan C., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Timuçin A.'yı (45) aralarındaki problemleri konuşup, halletmek için evine çağırdı. Ancak iki eski sevgili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bircan C.'nin eline bıçak aldığını gören Timuçin A., kendisini odaya kilitledi. Sinir krizi geçiren Bircan C., bıçağı kendi karnına sapladı. Evden gelen sesler üzerine, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, evin kapısını kırarak girdiği evde Bircan C.'yi yerde kanlar içerisinde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bircan C., karnındaki bıçak ile birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bircan C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Timuçin A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - Bursa

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Sevgilisiyle Tartışırken Sinir Krizi Geçiren Genç Kız, Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Kaldırıldı

Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış