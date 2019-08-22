Son Dakika Haberleri: Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı

42 dakika önce

Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı Adana'da bir kişinin eski sevgilisini, plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış bir otomobilden ateş açarak vurduğu iddia edildiADANA - Adana'da bir kişi, eski sevgilisini plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış...

Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı

Adana'da bir kişinin eski sevgilisini, plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış bir otomobilden ateş açarak vurduğu iddia edildi

ADANA - Adana'da bir kişi, eski sevgilisini plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış bir otomobilden ateş açılarak vurduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde E.Y. iş yerine girmek üzereyken plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bacağına iki mermi isabet eden kadın yere yığılırken iş arkadaşlarının ambulans çağırması sonucu Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı ise otomobil ile kaçtı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken. Genç kadını vuran kişinin eski sevgilisi Y.S. olduğu ileri sürüldü. Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çukurova, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziosmanpaşa'da köfteci dükkanında silahlı saldırı kamerada
Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]