ESKİ SEVGİLİYLE YOL ARKADAŞI OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Türkiye'nin yeni nesil video içerik platformu GAİN yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören komedi dizisi '10 Bin Adım' yeni bölümleriyle de çok konuşuluyor.





Hikayesi Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'a ait olan ve senaryosu yine Devin Özgür Çınar tarafından kaleme alınan komedi dizisi '10 Bin Adım', "Eski sevgili ile dost kalmak mümkün mü?" sorusunu odağına alarak, sevgililikten arta kalan arkadaşlığı on bin adımlık bir macera içerisinde irdeliyor.