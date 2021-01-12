ESKİ SEVGİLİYLE YOL ARKADAŞI OLMAK MÜMKÜN MÜ?
12.01.2021 11:46
GAİN'inseyirciyle buluşan ilk özgün komedi dizisi'10 Bin Adım' yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. Son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen "Günde 10 bin adım" önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet'in iki yeni yol arkadaşı olma hikayesini mizahi bir dille anlatıyor.
Türkiye'nin yeni nesil video içerik platformu GAİN yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören komedi dizisi '10 Bin Adım' yeni bölümleriyle de çok konuşuluyor.
Hikayesi Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'a ait olan ve senaryosu yine Devin Özgür Çınar tarafından kaleme alınan komedi dizisi '10 Bin Adım', "Eski sevgili ile dost kalmak mümkün mü?" sorusunu odağına alarak, sevgililikten arta kalan arkadaşlığı on bin adımlık bir macera içerisinde irdeliyor.
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