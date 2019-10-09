Son Dakika Haberleri: Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı
Son Dakika Güncel Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı

Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı

1 saat önce

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın babası eski Siirt Belediye Başkanı Abdullah Bağış vefatının 30. yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın babası eski Siirt Belediye Başkanı Abdullah Bağış vefatının 30. yılında mezarı başında anıldı.

Zevye Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Egemen Bağış, Vali Ali Fuat Atik ile Bağış ailesi bireyleri ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Bağış, babasının kabri başında dua etti.

Abdullah Bağış için Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde de öğle namazından sonra mevlit okutuldu.

1974-1977 yıllarında Siirt Belediye Başkanı olarak görev yapan Abdullah Bağış, 1989 yılında vefat etmişti.

Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı

Abdullah Bağış, Egemen Bağış, Türkiye, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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