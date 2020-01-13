Eski Siirt Devlet Hastanesinin yeri millet bahçesine dönüştürülecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Siirt Devlet Hastanesinin yeri millet bahçesine dönüştürülecek - Son Dakika

Eski Siirt Devlet Hastanesinin yeri millet bahçesine dönüştürülecek

6 saat önce

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, eski Siirt Devlet Hastanesinin yerinin millet bahçesi olarak düzenleneceğini söyledi.

Eski Siirt Devlet Hastanesinin yeri millet bahçesine dönüştürülecek, System.String[]

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, eski Siirt Devlet Hastanesinin yerinin millet bahçesi olarak düzenleneceğini söyledi.


Ören yaptığı açıklamada, eski hastanen bulunduğu 13 dönümlük alanına daha önce konut yapımı için düşünüldüğünü söyledi.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine konut yapımından vazgeçildiğini işaret eden Ören, şöyle konuştu:

"Eski devlet hastanesi alanının millet bahçesi olarak düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar aldık. Daha önce burada konut yapılması düşünülüyordu. Ancak mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate alınarak herkesin yararlanabileceği yaklaşık 13 dönümlük alanda millet bahçesi yapılması kararı alındı. Bu konuda gerekli projeleri hazırlayıp ilgili kurumlara sunduk. "

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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