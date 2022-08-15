Açıklamada, Culibrk'ın işlediği suçlar arasında Prijedor kentinden Bihac yakınlarındaki başka bir kasabaya gitmekte olan 7 Boşnak sivilin yolunu keserek öldürmenin bulunduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA

Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Sırp polis Dusan Culibrk, 20 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

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