Eski Sırp polis Dusan Culibrk, 20 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
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Eski Sırp polis Dusan Culibrk, 20 yıl hapse mahkum edildi

15.08.2022 22:32
Eski Sırp polis Dusan Culibrk, 20 yıl hapse mahkum edildi

Eski Sırp polis Dusan Culibrk, 1992-95'teki Bosna Savaşı'nda işlediği suçlar gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edildi.

Eski Sırp polis Dusan Culibrk, 1992-95'teki Bosna Savaşı'nda işlediği suçlar gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edildi.

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-95 döneminde ülkede yaşanan savaşta, Bosanska Krupa kentinde 51 sivili öldürdüğü gerekçesiyle eski Sırp polis Dusan Culibrk'ı 20 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemece yapılan açıklamada, Culibrk'ın Temmuz 1992'de 44 sivili yasa dışı gözaltına almak ve öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Culibrk'ın, Bosanska Krupa'da görev yapan Sırp Cumhuriyeti (RS) yedek polis gücünün mensubu olduğunun altının çizildiği açıklamada, diğer Sırp polis memurlarıyla söz konusu sivilleri Lisac toplu mezarına götürerek öldürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Culibrk'ın işlediği suçlar arasında Prijedor kentinden Bihac yakınlarındaki başka bir kasabaya gitmekte olan 7 Boşnak sivilin yolunu keserek öldürmenin bulunduğu da kaydedildi.

Kaçma riski bulunduğu için tutuklanmasına karar verilen Culibrk'in kararı, 15 günde temyize götürebileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sırp polis Dusan Culibrk, 20 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

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