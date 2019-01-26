Son Dakika Haberleri: Eski Site Yöneticisi, Yeni Yönetici ve Yardımcısını Öldürdü

Eski Site Yöneticisi, Yeni Yönetici ve Yardımcısını Öldürdü

59 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin eski yöneticisinin, av tüfeğiyle vurduğu yeni yönetici ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Eski Site Yöneticisi, Yeni Yönetici ve Yardımcısını Öldürdü, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin eski yöneticisinin, av tüfeğiyle vurduğu yeni yönetici ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Çeşmeli Mahallesi'ndeki Flamingo-5 Sitesi'nin yaklaşık 5 ay önce seçilen yöneticisi Abdullah Yener eşiyle yönetim odasında oturduğu sırada içeriye eski yönetici Erol K. geldi.

Yener'in eşini odadan çıkartan zanlı, o sırada dışarıda olan yönetici yardımcısı Cavit Mirili'yi ise içeriye aldı.

Yaşanan tartışma sonrası Erol K. av tüfeğiyle ikiliye ateş açtı. Yener ve Mirili, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Erol K. ise olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, Erol K'nin yaklaşık 9 yıl boyunca sitenin yöneticiliğini yaptığı, kendisiyle ilgili dedikodu çıkartıldığı iddiasıyla mevcut yöneticilerle tartıştığı ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Çeşmeli, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurumspor Maçında Sarı Kart Gören Burak Yılmaz, Antalyaspor Maçında Yok! Cinayet Şüphelisi Önce Televizyona Çıktı, Sonra Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı

Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'yi Bıçaklayan Zanlı Teslim Oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:21:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Site Yöneticisi, Yeni Yönetici ve Yardımcısını Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]