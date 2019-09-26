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Eski Sivas Valisi Bilgin, okul ziyaretinde bulundu

18 dakika önce

2000-2003 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yapan Lütfullah Bilgin, ismini taşıyan ilkokulu eşi Sezgi Bilgin ile ziyaret etti.

Eski Sivas Valisi Bilgin, okul ziyaretinde bulundu, System.String[]

2000-2003 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yapan Lütfullah Bilgin, ismini taşıyan ilkokulu eşi Sezgi Bilgin ile ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Salih Ayhan ile sınıfları gezen Bilgin çifti, çocuklara kitap hediye ederek bir süre öğrencilerle sohbet etti.


Bilgin, yaptığı konuşmada, "Mutluyum, heyecanlıyım. Ben ve eşim için anlamlı bir ziyaret oldu. Siz değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerinizin önderliğinde bu ülkenin geleceği olacaksınız. Hepimizin ortak amacı daha kalkınmış bir Türkiye oluşturmak. Gelişen ve huzurlu bir Sivas olmanın yolu da öğrencilerimizin, ülkemizin her alanda söz sahibi olmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Vali Salih Ayhan ise şunları kaydetti:

"Mesaimize sizleri ziyaret ederek başlamak istedik. Meslek büyüğümüz değerli Valimiz Lütfullah Bilgin ile beraberiz. Kendisi uzun yıllar Sivas'a hayırlı hizmetler yaptı. Kendisine köklü bir geçmişe sahip olan ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu okul ziyaretimiz de benim için çok anlamlı oldu. Temel amacımız çocuklarımızın gönüllerine girerek, onları geleceğe uygun bir şekilde yetiştirmektir."

Ziyarette Ayhan, Bilgin'e "Çift Başlı Kartal" tablosu hediye etti.

Lütfullah Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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