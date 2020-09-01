Eski siyahi bayileri "ırk ayrımcılığı" yaptığı iddiasıyla McDonald's'a dava açtı - Son Dakika

ABD'de hazır yemek zinciri McDonald's'ın eski siyahi bayileri "ırk ayrımcılığı" yaptığı iddiasıyla şirket aleyhine dava açtı.

ABD basınında yer alan habere göre, 2010-2020 yıllarında McDonald's için çalışan 52 siyahi bayi, suç oranı yüksek bölgelerde restoran açmak zorunda bırakıldıklarını ve beyazlara sunulan fırsatların kendilerine verilmediğini gerekçe göstererek yargıya başvurdu.

Chicago'daki mahkemeye sunulan dava dosyasına göre eski bayiler, zararlarının karşılanması için fast-food zincirinden 1 milyar dolar (yaklaşık 7,4 milyar Türk lirası) talep ediyor.

Eski bayilerin avukatı Jim Ferraro, 1998'de siyahilerin sahip olduğu 377 bayilik varken, bu rakamın 2020'de 186'ya düştüğünü belirtti.

Öte yandan McDonald's'tan yapılan açıklamada, eski bayilerin yönelttiği suçlamalar reddedilerek gerçeklerin şirketin fırsat eşitliği ilkesine ne kadar bağlı olduğunu göstereceğine inanıldığı kaydedildi.

Bunun 2020'de gıda zincirine karşı açılan üçüncü ayrımcılık davası olduğu aktarıldı.