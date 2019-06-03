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Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar için TBMM'de tören düzenlendi

1 saat önce

Hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar için TBMM'de tören düzenlendi, System.String[]
Hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği, 42. Hükümet'te de Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar için TBMM Şeref Merdivenleri önünde tören düzenlendi. Törene İşgüzar'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katıldı.

Hilmi İşgüzar, 1929'da Yozgat'ta doğdu. 13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978-7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
Türkiye, Politika
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